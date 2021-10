Tartu politseijaoskonna piirkonnavanema Siim Linnardi sõnul on politsei selle juhtumiga kursis ning on suhelnud ka hoiu-laenuühistu esindaaga, kelle maja küljes lehvinud lipp varastati. Samuti on politsei jaganud asutusele näpunäiteid, kuidas juhtum lahendada. «Asutus on olnud teo võimalike toimepanijatega kontaktis ning soovib ise leppida nendega kokku teo heastamises. Oleme andnud omalt poolt soovitused ja vajadusel teeme nendega juhtumi lahendamiseks koostööd,» sõnas Linnard.

«Head «lumehelbekesed», kes te selle «kangelasteoga» maha saite. Tegite pulli ära, saite naerda, sellega on ühel pool ja rahu majas. Nüüd olge head, astuge järgmisel nädalal (see, mis algab 18. oktoobriga) töö ajal Tartu hoiu-laenuühistust läbi, tooge Eesti lipp kaasa, ostke ehituspoest kaks lipuvarrast ja kümmekond lühikest naela, millega lipud varda külge naelutada. Me ei poolda karistamist ja seetõttu ei ole eelkirjeldatud tegevuskava järgides mingit mõtet koormata politseid selle vahejuhtumi lahendamisel. Usume mõistuse võidukäiku ja sellesse, et saame need asjad kodanikena omavahel kenasti lahendatud. Me usume teisse ja teie ausameelsusesse,» seisis postituse juures.