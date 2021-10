Vallavanem Aleksejev sõnas, et ostsustas sel korral valimisliidu kasuks, sest mõned asjad ei leidnud tema hinnangul kohaliku Reformierakonna kandidaatide seas temaga ühesugust mõistmist. Valimisliit Hoiame Head, kus Aleksejev sai Kambja vallas nendelt valimistelt kõige kopsakama häältesaagi, võitis valimised Reformierakonna ees vaid napi 13 häälega. Võttes arvesse, et nii Reformierakod kui ka valimisliit Hoiame Head kogusid üle 1500 hääle, oli tegu napi võiduga.

Aleksejev selgitas, et valimiste ööl nad kellegagi läbi rääkima ei asunud. Esmaspäeva lõunal sõnas ta, et on valmis läbi rääkima kõigiga. «Hoolimata sellest, mis pori loopimine enne valimisi käis, oleme nõus kõigiga võimuliidu loomist arutama,» lisas Aleksejev.

Reformierakonna esinumber Illari Lään (340 häält) sõnas, et vara on veel võimalikest koalitsioonipartneritest rääkida. Ta kinnitas, et on valmis kõigiga läbi rääkima, aga selgeks tuleb saada ühisosa. «Loodame, et nädala lõpuks on pilt selge,» sõnas ta.