Elvas võidu võtnud Isamaa peab koalitsioonikõnelusi EKREga

Isamaa nimekirja esinumber Juhani Jaeger (141 häält) kinnitas, et läbirääkimised võimuliidu loomiseks on alanud, kuid esmaspäeva hommikul ta detailidesse laskuda ei soovinud. Jaeger möönis, et läbirääkimised käivad EKREga, kuid küsimusele, kas sinna lisandub veel keegi, jättis Jaeger esialgu vasamata.

Isamaa ja EKRE liit saavad 15 kohta, mis annaks neile ühe mandaadienamuse opositsiooni ees. «Selge on aga see, et Elva valla inimesed on hääletanud muutuste poolt,» lisas Jaeger.