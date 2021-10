Jaan Toots: Aadu Must mängis meie valija õrna tundlikkusega

Valimistulemus Keskerakonnale Tartus saab olla paras pettumus, on teil tõlge, mis juhtus?

Eks oma suure panuse andis Aadu Musta kirjutis reedel Postimehes ja eilne video, mis ta Tartu Postimehes pani. Eks meie valija on õrna tundlikkusega ja väga paljud jäid välja tulemata. Anne linnaosa, kus meie suur valijarühm on, sealne tulemus oli väga närune. Me pead norgu ei pane ja läheme ilusasti edasi, ega see maailmalõpp ole. Väga palju noori tuleb peale ja kui valimistulemust vaadata, siis need noored end õigustasid. Meil järelkasv on tugev ja läheme edasi rahulikult.

Kui erakond volikogus kaotab nii palju kohti, kas see on koht, kus piirkonnajuht võiks mõelda taandumisele, et teha ruumi järgmisele üritajale?

Mitte mingil juhul. Sama võiks küsida sotsidelt, kes ka kaotasid kolm kohta. Siin oli ümbermängimist Eesti 200 tulekuga. Meil on kõik hästi, ma veelkord rõhutan, et eks see oli veel viimane ponnistus midagi ära teha härra Mustal ja see tal õnnestus.

Ega elu seepärast seisma jää. Meil on väga ühtne meeskond, keegi ei näe põhjust nukrutsemiseks. Me lähme edasi ja pooleteise aasta pärast on järgmised valimised.

Kas see tähendab nüüd, et Aadu Mustal ja Keskerakonnal Tartus pole enam mingit puutepunkti?

Kohe kindlasti ei ole. Ta tegi kõik selleks, et see nii oleks. Me olime väga soliidsed. Kui ta nüüd pani pea sülle ja nuttis Tartu rahva ees – see ei ole mehelik ja see ei ole erakonnalik, aga see oli tema valik.

Kas tunnete, et teie piirkonnajuhina ja Keskerakond Tartus oleks pidanud tegema midagi teisiti? Öelda, et kõiges on süüdi Aadu Must, on ehk lihtsustatud.

Ei, mitte kõiges. Küsimus oli, miks hääled nii tulid. Ta oskas väga õigel ajal teha kirjutisi ja meil on väga palju vanemaealisi valijaid, keda see härdus võibolla mõjutas. Mitte võibolla, vaid kindlasti.

Raha määrab ka olukorra. Meil ei olenud sotsiaalmeedias võimalust teha kampaaniat, mida tegid Isamaa, Reform ja Eesti 200, meil see võimalus puudus, me keskusest ühtegi senti ei saanud. Tegime nii palju, kui vahendeid oli. Välikampaania Tartus oli iga inimese enda tehtud. Keskerakonnal kogu mäng oli Tallinna peale.