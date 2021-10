Ta tunnistas, et esimesed läbirääkimised võimalike koalitsioonipartneritega käisid juba enne valimispäeva. «Me ei löönud midagi enne valimistulemusi lukku, aga lõpuks otsustasime, et see kolmest osapoolest koosneva seltskonnaga on sobivaim viis viia ellu ühiseid eesmärke,» lisas Svjatõšev.