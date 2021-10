Intervjuu ⟩ Kristina Kallas: oleme valmis Reformierakonnaga koalitsiooniks, kuid meie punane joon on keskpark

Esmalt, kuidas hindate Eesti 200 kampaaniat Tartus?

Väga heaks hindan, nii mõnigi strateegiline otsus – valimisliiduga kokkuminek ja Tartu rohealade eest võitlesime – oli õiged.

Teil on kaheksa kohta, Reformierakonnaga oleks koos 28 (intervjuu on tehtud hetk enne valimistulemuste selgumist, mille järel Reformierakond kukkus ühe koha võrra, seega oleks kohti kokku 27 – toim.) kohta, mis oleks tugev koalitsioon. Kui Reformierakond ja sotsid panna kokku, oleks jälle liiga nõrk. Selles valguses, kas kaksikkoalitsioon oravatega oleks teie vaates võimalik?

Me oleme nõus Reformierakonnaga laua taha istuma, aga meie põhiline vaidluspunkt on keskpark.

Mis on ka piisavalt tugev punane joon Reformierakonnale, et teiega mitte koostööd teha.

See on ka meie jaoks piisavalt tugev joon, sest mandaat, mis me saime, on saadud keskpargi kaitsmise eest. Oleme tänavakampaaniat teinud ja tean, kui suur osa hääli saime selle eest, et seisaksime keskparki mitte ehitamise eest – et park säiliks ja Süku tuleks ehitada mujale või tuleks ehitada väiksemas mahus või rohkem Vabaduse puiesteele lükata.

Seetõttu jääte opositsiooni.

Ma ei tea, võib-olla lepime Reformierakonnaga kokku, et teeme rahvaküsitluse – kas inimesed on nõus keksparki ehitamisega või mitte.

Teisest küljes, kas oleks võimalik niiöelda kambakas Reformierakonnale: sotsid, Isamaa, Keskerakond...

… ei tule praegu hääli kokku.

Ehk ikkagi opositsioonis.

Meil on väga raske keskpargi teemast loobuda, sest see on see, mille eest oleme kaheksa kohta saanud.

Ega meie ei karda opositsiooni jääda. Tartus on opositsioon ajalooliselt olnud väga nõrk. Isegi kui Reformierakond ja sotsid koalitsiooni moodustavad, siis see tugev opositsioon, kes elu ebamugavaks teeb ja nügib Tartu arengu taga, on väga oluline Tartu jaoks.

Tartus on seis segane ja eelkõige keerukas Reformierakonna jaoks, mitte meie jaoks. Mis saab hommikul, seda otsustab valimiste võitja ehk Reformierkaond.

Kas teil on olnud Urmas Klaasiga juttu mingistki võimalikust koostööst?