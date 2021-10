Jaan Toots: las paberhäälte tulemused selguvad, siis räägime

Kuidas olete rahul Tartus tehtud valimiskampaaniaga?

Kampaaniaga olen rahul, see oli väga tugev ja läbi aegade üks parimaid. Inimesed olid tänavatel ja tegid tööd kõik päevad, väga ilus on kõik.

Hääli saab lugeda siis, kui on paberhääled ka tulnud, sest elektronhääli on Keskerakond alati vähe saanud.

Praegu on Tartus seitse jaoskonda loetud 12st. Teil on praegu volikogus seitse kohta, kuid hetke tulemused näitavad teile vaid kolm mandaati ehk kadunud on neli - isegi fraktsiooni ei saa moodustada.

Vara on rääkida, ootame hääled ära, siis räägime. Meil on Annelinn tulemata, kus on eriti meie valija, ja elektronhääli ei ole me saanud kunagi.

Mis tulemusi ikkagi erakonnale ennustate?

Samasse auku ehk seitse mandaati volikokku.

Teil on pragu 194 häält. Erakonnakaaslastel Jelena Frunzel 166 ja Suvorvil veel vähem, mis on väga head tulemused selles kontekstis, et teie olete esinumber.

Frunse on saanud tavaliselt 300–400 häält. Suvorov sai 600 häält. Praegu on vara rääkida, sest meie põhilised hääled on lugemata.