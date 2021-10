Politoloog Alar Kilp leidis, et peamist rolli Tartu valimisaktiivsuse tõusus võis mängida just Eesti 200 kandideerimine eesotsas Kristina Kallasega. Kuigi Eesti 200 polnud esindatud Tartu senises volikogus, sekkus uus tulija aktiivselt Tartu asjades kaasa rääkides, ühtlasi oli erakond kogu Eestis pildil, ütles Kilp.

Kilp lisas, et kuna Tartus on üldjoontes olnud asjad hästi, ei pruugi see innustada inimesi välja tulema. Seega võis Süku debatt inimesi mobiliseerida valima.