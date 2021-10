Kui sissekirjutust ei ole, jääb valimata

Täna ennelõunal jäi üks noormees Jõgeva valimisjaoskonnas pika ninaga, sest selgus, et tema elukohaks ei ole rahvastikuregistris märgitud Jõgeva vald. Valimiskomisjoni liikmetega rääkides meenus talle endalegi, et ilmselt on tal kolimistuhinas jäänud see liigutus tegemata ning omab sissekirjutust endiselt Soomes.