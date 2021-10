Kuusik on oma Facebooki seinal jaganud valimiste infosüsteemi kuvatõmmiseid, millelt on näha, et kell 20.05 ehk viis minutit päras e-hääletamise lõppu on hääletajaid 273 289. Kuid 40 minutit hiljem on hääletanuid 275 576. Ja kell 22.30 on hääletajaid veelgi mõned lisandunud, neid on 275 587.