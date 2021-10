Külitse raamatukogu tarkust õhkav tuba on nii pisike, et sinna mahub vaevu paar hääletajat korraga. Raamaturiiulitel on rattad all ning need lükati kokku ja seina äärde lugejaid ootama.

Täna ennelõunal oli raamatukogu toas käinud hääletamas üle 20 valija. Et eile käis valijaid näiteks 36, siis praegune tulemus on igati hea, leidis Külitse valimisjaoskonna valimiskomisjoni liige Liina Raidma.

Kambja vallas Külitse raamatukogu valimisjaoskonnas käis täna lõunaajal tihe hääletamine. FOTO: Kristjan Teedema

«Ehk käiakse täna hommiku poole varem hääletamas ära, sest ilm on ilus ja inimesed tahavad kodus aiatöid teha,» pakkus ta. Raidma teadis öelda, et eelmistel valimistel oli nende raamatukogu valimisjaoskonna valimisaktiivsus valla kõige suurem, tublisti üle 50 protsendi. «Suur hulk oli ka e-hääletajaid,» lisas ta.

Et praegu on ikka koroonaaeg, pakkus Raidma, et sel aastal võiks vallas e-hääletajate protsent olla suurem, sest viirusega ei julgeta õue minna. Kuidas tänane päev läheb, seda näitab õhtu, sõnas ta.

Hommikul oli oma häält tulnud andma ka Külitse elanikud ema Evi ja poeg Anti, kes soovisid perenime ajalehes mitte avaldada.

«Mitte kõige lihtsam polnud valikut teha,» ütles Anti. «Külitsel on palju probleeme, näiteks aedlinnaku kanalisatsioon ja valgustus on pikka aega juba küsimärgi all.»

Anti leidis, et Kambja vallas on kandidaate küll väga palju, kuid häda on selles, et neist liiga vähe on tuttavaid nägusid. Tema sõnul on ka vald nii suur, et vaid üksikud kandidaatidest seisavad Külitse asjade eest. Nimelt peale haldusreformi, kui Külitse liideti Kambja vallaga, on elanikud ja vald kaugenenud.

Kambja vallas elavad ema Evi ja poeg Anti valisid kandidaadi, kes lubas seista Külitse kandi asjade eest. FOTO: Kristjan Teedema

«Haldusreformiga ei läinud elu paremaks, kuid äkki nüüd hakkab lõpuks minema,» oli Anti lootusrikas. «Pannakse näiteks järve äärde valgustus, see ala on täiesti kottpime. See oleks suur asi, sest paljud käivad laste ja koertega seal jalutamas,» sõnas ta.

«Mis toimub Ülenurmel ja Tõrvandis, see siia ei ulatu,» täiendas Evi. «Need on suured kohad, kus rikkamad maksumaksjad elavad,» lisas Anti.

Ka Külitsel oli kunagi külaelu palju aktiivsem. «Siin oli pood, aga seda pole enam tükk aega juba olnud,» ütles Anti. Evi mäletas, et vanasti saadi poe juures kokku ja külarahvas lobises, mis kõik ümberringi toimus. «Öeldi, et see on nagu klubi!»