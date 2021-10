Mõned minutid peale kella 9 traavis Elva 1. valimisjaoskonna ees arvukalt rahvast. Mõni tuli valimisjaoskonnast juba välja, pistis maski taskusse ja sammus kaugusesse. Mõni suundus reipal sammul valima, üks inimene uurisid jaoskonna uksel nimekirju.

Üks neoonrohelises jopes rattur sõitis kultuurimaja juurest mööda ja hõikas küsivalt ajakirjanikele: «Kas siin saab valida?»

Natuke peale kella üheksat hommikul silmitses üks elvalane jaoskonna uksel valimisnimekirju. FOTO: Kristjan Teedema

Jaoskonnas astus välja tarmukas proua valges mantlis. Põline elvalane, 70-aastane meditsiinvaldkonnas töötanud Reet Muutra, tutvustas ta end. Ta teatas, et sel korral oli kandidaate, kelle vahel valida, väga vähe, aga sedavõrd oli valik talle lihtsam.

Ikka noorte poolt!

«Ikka noorte poolt hääletan!» ütles ta veendunult. «No mis, nii paljud kandidaadid on minuga ühe vanused, ma olen 70, mõni on minust veel vanem. No nii see ei käi, mida kuradit need vanad sinna ronivad, las noored ikka õiendavad,» arvas Muutra. «On ju õigus?»

«Hea küll, vanadel on tarkust, aga see on vanatarkus, noortel tulevad omad ideed ja ega ilm on ka noorte päralt,» arvas ta.

Muutra ütles, et see on paratamatu, et kandidaate, keda ta tunneb, on vähe. «Ma ei käi enam praegu väljas kah ja ei tunne enam poolt Elva rahvast. Sealt teiselt poolt ilma võib-olla tunnen, aga sinna ma ei kavatse veel minna. Need, keda tunnen, on juba vanad ja nende poolt ei hääleta,» ütles ta.

Põline elvalane Kalvin Käos leidis, et varasemalt on sobivaid kandidaate olnud sealkandis rohkem. FOTO: Kristjan Teedema

Samal ajal tulid valimisjaoskonda ka elvalased Kalvin ka Tiina Käos kahe tütrega. Kui ema hääletas, mängisid pisikesed isa Kalvini valvsa pilgu all kultuurimaja ees. Isa oli juba oma hääle varem andnud.

Ühed ja samad näod

«Eks siin on kogu aeg ühed ja samad ninad eesotsas – ükskõik, millist nimekirja vaatad, üks aasta on ühes nimekirjas, teine aasta teises, ei saa väga hästi aru,» leidis Kalvin Käos. «Väga keeruline polnud valikut teha, varasematel valimistel on raskem olnud,» ütles ta. Sest kandidaate on olnud varem rohkem olnud.

Tiina Käos märkis, et tema hääletas abikaasaga sama maailmavaate kohaselt, kuid mitte päris sama nime. «Meie otsus sündis suuresti lastega seonduvalt,» ütles ta. Lapsi on neil kolm – vanem poeg, kes juba iseseisev, jäi sel korral koju.

Elvalane Tiina Käos tuli täna hommikul valima koos perega. FOTO: Kristjan Teedema

«Tulime selle pärast hommikul valima, sest siis on see tehtud ja saab muid asju edasi tegema hakata,» ütles Tiina Käos. Nad plaanivad õhtul televiisorist valimistulemuste selgumist jälgida. «Pühapäeva õhtu, mis sa seal ikka muud teed.»

Poole kümne ajal sammus enesekindlalt jaoskonna uksest välja Allan Kruusimaa. Ta ütles, et käib igapäevaselt tööl Tallinnas ja seega pole Elva poliitikaga täpselt kursis, kuid ometi on tema valik põhimõtteline.

«Valin sama erakonda juba aastaid,» ütles ta. «Tahate teada, keda ma valisin? No tulge jalutage minu auto juurde, sealt sildi pealt näete, millise erakonna nimi mul on seal kirjas,» kutsus ta ajakirjanikke auto juurde kaasa. «See ralliauto seal, WRC auto,» osutas ta käega.

Allan Kruusimaa andis hääle ikka «oma poistele». FOTO: Kristjan Teedema

«Mulle meeldib Elvas,» ütles ta. «See areng on olnud tohutu, võta kasvõi peatänav, kaubanduskeskused. Ainuke, mis on puudu, on ujula,» leidis ta. «Käisime üle-eile naisega Tõrva spaas, vot see oli äge – sihuke asi võiks Elvas ka olla, siis oleks kõik super ja ei oskaks midagi enamat tahta.»

Valimisjaoskonnas oli õhkkond tragi. Paar inimest täitsid valimiskabiinis sedelit, mõni kukutas sedel valimiskasti. Jaoskonna valimiskomisjoni esimees Kristi Kalmus teadis öelda, et kella 9.45ks oli käinud juba 53 inimest häält andmas.

«Täna hommikul on võrreldes eilsega veel vähe inimesi käinud,» ütles ta. «Meil oli eile õues laat ja oli suur tunglemine,» meenutas ta.

Elva 1. valimisjaoskonna valimiskomisjoni esimees Kristi Kalmus ütles, et tuju on hea ja tööd palju. FOTO: Kristjan Teedema

Laupäeval käis terve päeva vältel kultuurimajas paiknevas valimisjaoskonnas 197 inimest.