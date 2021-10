Valimiskomisjoni esimees Helga Amor selgitas, et kui õpilased oleks koolis olnud, pidanuks nad jaoskonna kolima kooli teises otsas asuvasse võimlasse. Kuigi maja on sama, oleks see kindlasti harjumuse järgi tegutsevates inimestes tekitanud segadust. «Inimesed on kohaga harjunud ning isegi kui suured sildid väljas, oleks osa rahvast kindlasti vale ukse taha läinud,» arvas Amor.

Vaimastvere jaoskonna valimiskomisjoni liikmed möönsid, et nüüd, mil eelvalimiste päevad olid nihutatud nädala lõpu poole, oli ka valimisaktiivsus eelvalimiste aegu suurem. Samas tõdes Amor, et ilmselt on kasvanud ka e-hääletamise aktiivsus. «See on praegu ikka nii lihtsaks ja mugavaks tehtud. Seega on loogiline, miks inimesed eelistavad e-hääletamist,» lisas esimees.