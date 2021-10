Urmas Klaas, Reformierakond

Minu jaoks on oluline, et Tartut juhitaks nõnda, et oleksid au sees need väärtused, mis on Tartule seni edu toonud ja viivad edasi: Tartu peab olema euroopalik, kultuurne, avatud linn. Linn, mille üle kõik võime uhkust tunda.

Olen ka varem öelnud, et meie ei tee EKRE-ga linnavalitsust. Reformierakond on tulevikku vaatav erakond, aga me oleme värskelt näinud, millise kuristiku äärele EKRE valitsuses tegutsemine Eesti viis. EKRE tõstis alles hiljuti taas üles Eesti väljaastumise Euroopa Liidust. Selliste mõtetega ei ole kuidagi võimalik Tartu linna juhtida. Aga loomulikult tuleb uuel linnavalitsusel tähelepanelikult suhtuda kõigi tartlaste, ka EKRE valijate muredesse.

Loone Ots, EKRE

EKRE on kõigiga nõus koalitsiooniküsimusi arutama. Aga loomulikult on kindlad põhimõtted, mida ei loovutata, ja selle alusel peame vaatama, kui palju on ühisosa ja kui palju sellist, mille ees jäävad väravad kinni.

Kindlasti üks punane joon, mida meie ära ei anna, on lasteaiatasu radikaalne alandamine – poole võrra. Kindlasti tahaksime jätta alles võimaluse hakata Tartus rahvahääletusi korraldama. Kõik muidugi sõltub valimistulemusest, reitingud midagi ju näitavad, aga võib tulla üllatusi nii meile kui teistele.

Aga mina usun demokraatiasse ja inimeste heasse tahtesse. Kogu Tartu juhtimine, nagu riigigi juhtimine, peab põhinema headusel. Kui meil on demokraatia, saame arutada asjade üle, mis on ebamugavad. Või asjade, mis on meile tähtsad, aga teistele ei ole.

Johanna Maria Tõugu, Eestimaa Rohelised

Kõike lihtsam oleks koalitsioonist rääkida Eesti 200ga ja ka sotsidega, kuigi probleem on keskpargis. Ent ma vaataksin asja laiemalt: meil on arutlusküsimusi ka teiste rohealadadega, need on rohelistele olulised teemad.

Ütleksin, et EKREga on koostöö välistatud, sest poliitiline kultuur meiega hästi kokku ei sobi. Ma näen samas, et EKRE valijate hulgas on palju neid, kes leiavad roheliste programmis neile olulisi punkte. Programmides on kohti, kus huvid kattuvad, näiteks keskpargi ja rohealade suhtes. Aga kuidas EKREga koos linna juhtida ... mina praegu välistaksin selle.

Reformierakonna suhtes on kõik opositsioonierakonnad väljendanud pahameelt. Mitte, et tegu on koalitsiooniliidriga ja tahaks ise võimule saada, aga rahulolematuse alus on suuremad küsimused, nagu rahva vähene kaasamine. Reformierakonnaga on väga raske kokkulepeteni jõuda.

Lemmit Kaplinski, SDE