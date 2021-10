«See ei ole terve mõistusega tehtud liikluskorraldus,» arvas Nurme tänavaga ristuva Aasa tänava elanik Tarmo Kartau. Tema arvates on rattatee igati teretulnud, kuid talle tundub uskumatu, et rattatee tõttu peaksid autod keset sõiduteed parkima ning ratturid ukerdama parkivate autode ja kõnnitee vahel. «See on ratturitele ka ohtlik,» arvas Kartau.

Anti autokooli sõiduõpetaja Anti Krik rääkis, et kui ta ühel päeval mööda Nurme teed õpilastega sõitis, tabas teda hämming. «Mõtlesin, et kas tõesti on avarii, et üks sõidurada on kinni ja mitu autot seisavad, aga selgus, et nad lihtsalt pargivad keset elava liiklusega teed,» imestas ta. «Linnas on pidevalt olukordi, kus tänavavalgustust pole ja tee on väga libe, isegi 30-kilomeetrise tunnikiirusega võib otsa sõita.»