Toona märkis ta, et varguste ennetamisel on suur osa rattaomanikel endil, sest paljudel juhtudel on jalgratas jäetud päevadeks tänavale seisma või lukustamata. Nii toonitas ta, et rattaomanikud ei jätaks oma sõiduvahendit niisama tänavale või trepikotta, vaid veenduksid, et see lukustataks näiteks kuhugi, kus on videovalve.