Kalmar Kurs: Tartu kui vaimupealinna kesised ühendused

Tartu on Eestis pealinnaks mitmel moel. Eesti vaimupealinn, ülikoolilinn, ärkamisaja ja laulupeo häll. Tänavakunsti pealinn. Euroopa kultuuripealinn 2024. Isegi Eesti pealinna loosung on kohalike valimiste reklaamides. Viimase paarikümne aasta areng ning igapäevased arutelud, olgu pealinn ühel või teisel moel, sunnivad tõdema, et selle pealinna transpordiühendused on ajale jalgu jäänud.