Algab tõhustusdooside süstimine

«Tõhutusdoosidele on esimesena oodatud inimesed alates 65. eluaastast ning need inimesed alates 18. eluaastast, kellel esineb immuunpuudulikkus nõrgenenud immuunsuse tõttu. Lisaks süstitakse tõhustusdoos tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatele,» selgitas kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder (pildil). Tõhustusdoosi saajatel peab olema viimasest vaktsiinidoosist möödas vähemalt kuus kuud. Lisaks on võimalik registreeruda tõhustusdoosi saamiseks ka teistel täiealistel soovijatel vanuses 18-64-aastat, kel on viimasest vaktsineerimisest möödas vähemalt kaheksa kuud.