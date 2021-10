Politsei teatas esmaspäeval on Twitteri kontol, et möödunud nädalal käidi Eestis piirangute kontrolli teostamas 1423 kohas, nii kauplustes, ühissõidukites kui ka meelelahutuspaikades. Kui hoolsad on piirangute järgimisel tartlased ning mis üldmulje on jäänud politsei- ja piirivalveametile Tartumaal, rääkis Tartu politseijuht Andrus Reimaa.