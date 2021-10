Alustuseks uurige üürniku tausta. Seda võib teha nii helistades eelmisele üürileandjale, tema töökohta või ka otsides internetist infot. Tavaliselt saab sealt üsna hea pildi kätte. Kui inimene on kohtumisel meeldiv, võib olla seda ehk piinlik isegi teha, aga uskuge mind, see on hädavajalik.