Aet Rebane: mida te meie rahaga teete?

Kui ma veel ülikoolis ajakirjandust õppisin ja esimesi kordi reporteritöö kursuse raames helistasin linnavalitsusse, et lugude jaoks kommentaare küsida, oli see kaunis ebamugav. Ei taha ju ebaviisakas olla. Meie õppejõud Marju Himma ütles, et see ebamugavus tuleb summutada. Ajakirjanikud peavad kogu aeg käima poliitikutele närvidele küsimusega «Mida te meie rahaga teete?». Sest poliitikutel on kohustus meie ühise rahakotiga vastutustundlikult ringi käia.