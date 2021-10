Esmaspäeval avaldas Tartu Postimees loo autoomanikust, kes parkis mõne päeva eest oma musta BMW fotosessiooniks Riia tänava kergliiklustunnelisse. Nüüd on ilmnenud, et ta pole kaugeltki ainus, keda uhiuue rajatise sädelevad tuled on seda tegema meelitanud. Linnavalitsus on siiski sellise tegevuse suhtes resoluutselt eitaval seisukohal.