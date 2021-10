Nüüdseks umbes 15 tippsportlast koondavale MTÜ-le Tartu Kulturismi ja Fitnessi Klubi pandi alus jaanuaris, varem tegutses suur hulk kulturismi ja fitnessi võistlejaid Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi koosseisus. MTÜ Tartu Kulturismi ja Fitnessi Klubi eestvedaja Riinu Vassiljev ütles, et uue organisatsiooni asutamise tingis soov valdkonda tõhusamalt arendada, arvestades, et viimastel aastatel on nende spordialade vastu huvi aina suurem. «Suures spordiklubis on koos palju alasid, aga meie uskusime, et kui ühele spordialale rohkem keskenduda, tuleb see paremini esile,» selgitas Vassiljev.