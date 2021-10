GALERII ⟩ Tähtvere puhkeparki kerkib suusahüppemägi, lasketiir ja maastikuratta krossirada

Uute rajatistena kujutatakse spordipargi eskiisil suusahüppemäge, lasketiiru ja maastikuratta krossirada. Lisaks laienevad oluliselt sportimisvõimalused ning projekteerimisel on Baltimaade suurima jõulinnaku arendus. Jõulinnak pakub edaspidi võimalusi ka erivajadustega harrastajatele, eakatele ning lastele ning selle kõrvale paigutub võimlemisala. Slackline'i ala on juba avatud ja plaanis on ka BMX-raja ümberehitus.