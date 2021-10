Pole ilmselt kedagi, kes kahtleks individuaalse liikumisharjumuse kujundamise vajalikkuses koolieas. Eriti praegu, kus nutisõltuvus ja koolinoorte ülekaalulisus on saavutamas epideemia mõõte. Tervise arengu instituudi veebiportaal www.terviseinfo.ee soovitab, et koolinoored peaksid vähemalt 60 minutit päevas tegelema mõõduka kuni tugeva intensiivsusega füüsilise tegevusega. Paraku on Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise 2020. aasta aruande järgi pelgalt kuuendiku 11−15-aastaste kooliõpilaste päevane füüsiline aktiivsus piisav.