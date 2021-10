Ahhaa turundus- ja kommunikatsioonijuht Kaisa Hansson lisas, et kantselei soovis asukohaks just sellist kohta, mida saaks parimal võimalikul moel kirjeldada sõnadega Tartu ja teadus. «Meil on ütlemata hea meel, et nende sõnadega seostus just meie keskus. Iseenesestki mõista olime igakülgselt valmis presidenti ja tema meeskonda selles abistama.»