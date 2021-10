Facebooki grupis «Kained autojuhid Tartus ja Tartumaal» läks eelmisel nädalavahetusel liikvele foto, millelt on näha, kuidas üks autoomanik on oma musta BMW ilupiltide tegemiseks parkinud hiljuti Riia tänaval valminud kergliiklustunnelisse. Linnajuhtide ja politsei silmis on see lubamatu tegu.