Tartu Ülikool Maks ja Mooritsa korvpallimeeskond alustas ülemöödunud nädalal Eesti-Läti korvpalliliigat kaotusega 77:80 ​Latvijas Universitate vastu. Kaotus oli pettumus nii treeneritele kui mängijatele, kuid peatreener Toomas Kandimaa leiab, et meeskonnavaim on tugev, ning ta loodab, et hooajaeelne hea vorm peegeldub ka sel nädalal toimuvates kodumängudes.