Et kohus on esmase õiguskaitse korras sel alal metsatööd peatanud, hakkasid valvsad Ihaste elanikud kahtlustama, et ka nüüdseteks töödeks pole omanikul õigust. Kohale kutsutud keskkonnaametnik tõdeski, et tegevus ei ole korrektselt kooskõlastatud ning pani raadamise seisma.