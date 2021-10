Mattias Jõesaar: sotside LGBT-kogukonna ideed ei muudaks Tartut sallivamaks

Sotsid tõstatasid kohalikel valimistel üles täiesti uue teema – LGBT-kogukonna elu Tartus. Paraku jääb mulje, et sotside ettepanekud on pigem vooruslikkuse kiirgamine oma LGBT-kogukonna tegemisi pooldava kõlakoja suunas, mitte läbimõeldud plaan ühiskonda sallivamaks muuta. Sotsid ei saa aru, et sallivus tähendab taluvust, mitte armastust.

Esmalt tuleb muidugi sotse kiita, et nad tõid valimistele mõne teema, mis pole seotud südalinna kultuurikeskuse ega keskpargiga. Sotside kandidaat Eveliis Padar kirjutas, et LGBT-kogukonnal on Tartus elamisega lood kehvad, meie linn on LGBT-kogukonna eest seismisel alles algusjärgus ning selleks on vaja astuda suuri samme edasi (TPM, 30.9).