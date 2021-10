Uurimine näitas, et bussile vastu tulnud metsaveoauto juht kaotas liigse kiiruse tõttu oma Scania üle kontrolli. Selle tõttu kaldus veok vastassuunavööndisse ning rammis terves ulatuses bussi külge.

Olukorra muutis veelgi keerulisemaks asjaolu, et kõik operatiivtöötajad ei jõudnud kiirelt õnnetuspaika, sest kokkupõrge toimus kohas, kuhu ei ulatunud kiirabi ja päästjate raadioside. Hiljem on väidetud, et hukkunute arv võinuks olla väiksem, kui meedikud saanuks kiiremini abi anda.