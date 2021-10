Näiteks kirjutavad Tanel Tein (Eesti 200) ja mittekandideeriv Vahur Kalmre, et kesklinna ja ERMi vahele tuleks rajada köisraudtee. Igati vägev idee, sel suunal ongi ühistranspordist puudu. Õhuraudtee vagunis vaikselt kiikudes saaks vaadelda Tartut maapinnast kõrgemalt ning loendada aedades kulgevaid inimesi, koduloomi ja kaitsealuseid taim. Köisraudtee asendaks kenasti ka seiskunud lennuliiklust Tartu lennuväljalt, pakkudes bussipileti hinnaga õhusõiduvõimalusi. Mõistagi tuleb kirjutajatega nõustuda, et köisraudtee rajamine tagaks lõplikult ja vältimatult linnahalli rajamise Raadile, sest just õhuraudtee puudumine on Tartu Arena rajamise viimane takistus.