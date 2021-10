Kui Tea Meyle tänaval vastu jalutada, võib välimuse järgi jääda mulje, et tegemist on kunstiinimesega, ja mõneti on see ka tõsi. Silmatorkavais rõivais sirelikarva juustega Mey tegeleb tootmiskunstiga. Just tema kannab iga päev hoolt selle eest, et Gustav Café tehase masinavärk töötaks ja poeriiulitele kõige köitvamad, kaunimad ja hõrgumad maiuspalad jõuaksid.