Bikiinifitnessi võistlustega kaasneb nagu ka teistel spordialadel pikk ettevalmistus. «Rangele dieedile ja treeningprogrammile tuleb minna juba neli kuud enne võistlust. Enesetunne ajas muutub ja mida väiksemaks jäävad toiduportsud ning suuremaks läheb treeningkoormus, seda pingelisem on olukord tavaelus,» selgitas Luik.

Tema treener ja toetaja on Tartu spordiklubi Corsagym eestvedaja, Luige elukaaslane Gert Goršanov, kes on aastaid tegelenud kulturismiga. Luik muigas, et kõik päevad pole trennides alati vennad. «Eks glamuursete piltide ja ilusa vormi taga peitub ka üsna palju kraaklemist,» ütles ta.