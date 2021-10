Kirikufondi nõukogu esimehe Indrek Laulu sõnul on Maarja kirik Tartule oluline sümbol, mille taastamise nimel on pikalt vaeva nähtud. «Tänavu õnnestus kauaoodatud ehitustöödega lahkete annetajate toel algust teha ning peagi ehib kirikut taas torn, mis seal viimased 65 aastat puudunud on,» märkis ta.

Kirikufondi tegevjuhi Katri Gailit sõnutsi on rõõmustav, et inimesed soovivad keerulisest aastast hoolimata südamelähedastesse algatustesse panustada. Ta lisas, et seejuures on aina enam inimesi enda jaoks avastamas annetamist kui võimalust olulisi valdkondi toetada. «Ka väike panus aitab läbi viia suuri muutusi, nagu Tartu Maarja kiriku puhul näha võime,» ütles Gailit.