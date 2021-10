Elva abivallavanem Kertu Vuks rääkis tänusündmusel, et vallavalitsus on uhke kõikide ettevõtete üle, kes pandeemia kiuste on suutnud oma tegutsemist jätkata. Samuti tõdes ta, et keerulisest olukorrast olenemata on uusi ettevõtteid juurdegi tulnud.

30. septembrini, mil kuues kategoorias kandidaate sai esitada, laekus komisjonile kokku üheksa nominenti.

Siiski jäi kahes kategoorias auhind välja andmata, sest aasta ettevõtja aunimetusele esitatud kandidaadid ei vastanunud statuudis välja toodud tingimustele ning aasta tööandja arvestuses ettepanekuid ei esitatudki. Nii jagati auhinnad välja sedapuhku neljas kategoorias.

Aasta maaelu arendaja tiitli pälvis Heko Põld OÜ. Abivallavanem Kertu Vuks ütles, et tiitel otsustati anda just neile põhjusel, et nad on panustanud Elva valla tegevustesse ja valla elukeskkonda. Seda enam, et kuigi ettevõte tegutseb väljaspool linna piire, on suudetud linna tuntust tõsta.

Särava startija aunimetus anti kohvikule Kooki tahad?. «Meie arvates leidis kohvik kiiresti oma nišši ja nad on tõstnud Elva valla tuntust. Peale selle on nad kohalike elanike ja külastajate seas väga populaarne koht ning nad arendavad pidevalt ka oma tootevalikut,» põhjendas Vuks.

Aasta arendusprojekti tiitel anti sel aastal Estover Piimatööstus OÜ-le. Vuksi sõnul sai valiku tegemisel määravaks ettevõtte viimastel aastatel tehtud mitmed suured arendused. Sealhulgas rajasid nad Elva valda biogaasijaama.