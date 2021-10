Selle aasta haridusfestivali peakorraldaja Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk sõnas, et õpetajaid ning hariduse huvilisi ootavad ees kolm põnevat ning tihedat päeva. Planeeritud on ligikaudu 70 õpituba ja muud üritust, mis pakuvad võimalusi nii arendavaks aruteluks kui ka praktiliseks koostegutsemiseks. Ta lisas, et festivali rikastavad loovas vormis õpitegevused, alates käsitööst ja loovmängudest kuni põgenemistubadeni.