«Haigla tavapärane töörütm on tõsiselt häiritud, neljast täiskasvanute intensiivravi osakonnast kaks on muudetud COVID-19 osakondadeks,» selgitas professor Starkopf. «COVID-19 patsientide ravi on keeruline ja aeganõudev. Need patsiendid viibivad haiglas kaks korda kauem kui muud haiged, haiglasuremus on kaheksa korda kõrgem. Kõik see tähendab, et koroonahaiged vajavad raviks oluliselt rohkem ressurssi kui mitteCOVID-19 haiged. Neile vajaminev tööjõud ja voodikohad tulevad teiste ravitegevuste arvelt, mida on võimalik edasi lükata. Ennekõike on see plaaniline statsionaarne kirurgia. Tulemuseks on aga pikenevad operatsioonijärjekorrad, halvenev eriarstiabi kättesaadavus.»