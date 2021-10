Merike Kaunissaare: Emad ja vanaemad koju. Või abitöödele

Enni Vaarmann (KE) kirjutab murega, et talle näib, et tööandjad väldivad noori emasid ja pensionäre (TPM, 23.9): «Suvel sai minust noor ema. Pärast seda rõõmsat sündmust avastasin ootamatult, et mul on pensionäridega sama mure. Me ei saa olla ühiskonna aktiivsed liikmed, sest ei pääse tööturule. Tööandjad kardavad meid.»