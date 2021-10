Tartul on läbi aegade olnud kahetine roll: ühelt poolt Eesti traditsiooniline intellektuaalse elu keskus, teisalt ka rahvusvaheline kultuuri, teaduse ja hariduse keskus. Need rollid on omavahel tihedalt läbi põimunud. Tartu ei saa olla Eesti vaimne keskus, kui ta pole rahvusvaheline. Kui ta aga ei ole Eesti vaimne keskus, pole ta ka välismaailmale huvitav.