Enne nõupidamise algust korraldasid opositsiooniline valimisliit Tartu Eest ja kogukondlik liikumine «Päästame Tartu keskpargi» meeleavalduse. Et lõpphääletusele jõudnud üldplaneering näeb ette keskpargi hoonestamist südalinna kultuurikeskusega kuni 50 protsendi ulatuses, kogunes umbes poolsada selle idee vastalist enne istungi algust raamatukogu ette platsile. Nende hulgas oli näha ka roheliste esindajaid.

Aktsioonil kordusid mitmed hüüdlaused, näiteks «Pargi hävitus ei ole hea, kes aru ei saa on puupea». Ühtlasi jagati volikogu liikmetele puuhalge. Rahvaesindajad, kes on üldplaneeringu poolt, said punase lindiga halu, vastased rohelise lindiga.