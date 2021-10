Pöördumise tagamaaks on looduskaitsjate seisukoht, et «Tartu linna üldplaneering 2040+» sisaldab endas suuri puudusi.

Ühtlasi märgime, et üldplaneeringu puudustele juhtis oma 20. septembri kirjas tähelepanu ka regionaalhaldusminister Jaak Aab. Tsitaat: «Üldplaneeringust ei ole leitavad üldised tingimused kliimamuutustega arvestamiseks, vaatamata sellele, et KSH aruanne deklareerib kliimamuutustega kaasnevate teguritega arvestamist. Kliimamuutustega arvestamise käsitlemisel jäävad kesiseks rohefaktori, rohevõrgustiku ja tänavahaljastuse osad, kus vääriks enam väärtustamist ka lahutamatu elurikkust kandev osa avalikus ruumis (alleed, tänavapuud jms). Toodud teemade käsitlus puudub ka kaardirakenduse üldistes ja kohapõhistes maakasutus- ning ehitustingimustes. See võib muuta keerulisemaks üldplaneeringu rakendamise detailplaneeringu koostamise ja projekteerimistingimuste andmise alusena.»