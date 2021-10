Indrek Hirve debüütluulekogu tuli lugejate ette aastal 1987, seni värskeim aga paar kuud tagasi, pealkirjaks «Hingekiri II». Tema esimene samasuguse pealkirjaga kogutud luuletuste raamat ilmus aastal 2013. Kahes paksus trükises on kokku peaaegu tuhat lehekülge, luuletusi aga vahest kaks korda rohkem. See on väga suur osa Indrek Hirve elutööst.