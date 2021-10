Mart Hiob: Tartu järgmise kümnendi linnaehituskavast

Et tagada inimeste liikumine, on Tartus tehtud tulevikku vaatavaid samme. Siiski on sageli nendega hoopis soodustatud ummikute süvenemist ja liikumise takistamist. Valeotsused on väljendunud eelkõige sõiduteede ja ristmike tarbetus laiendamises, mis panebki autosõitu eelistama. Kokkuvõttes istume tipptunniummikutes veelgi kauem. Linnas saab autoga sõitmise asemel käia jala, sõita rattaga ja kasutada ühissõidukit. Neid kolme liikumisviisi tuleb jõuliselt arendada, mis ruuminappuses aga vähendab autodele jäetud ruumi.