Paraku on kõrgelennuliste valimislubaduste varjus ära unustatud kohaliku omavalitsuse tegelik ülesanne – kodanike ühiste probleemide lahendamine. Hiljuti suurendati Tartu menetlusteenistuse koosseisu tunduvalt, nüüd otsivad nad oma ametikoha õigustamiseks pingeliselt juhtumeid, mida saaks formaalselt seaduserikkumiseks lugeda ja trahviga karistada. Unustatud on algpõhjus, miks linnavalitsusele üldse trahvimisõigus on antud – selleks, et kutsuda korrale kaaskodanikele probleemide tekitajaid. Selle asemel teatab ametnik armulikult, et kuna probleeme tekitatud pole, on trahvisumma väiksem.