Tartu volikogu e-istungit 23. aprillil 2020 juhtis linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski.

Tartu volikogu peab täna üheksanda koosseisu viimase istungi, mille kõige olulisem punkt on linna kahekümneks aastaks koostatud üldplaneeringu kehtestamine. See pidi lõpule viima Tartu linna ja endise Tähtvere valla haldusreformijärgse ​ühendamise, kuid on hoopiski tartlased mitmes küsimuses lahku ajanud.