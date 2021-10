Koroona piirab endiselt koole: üks isolatsioon lõpeb, teine algab

Kuigi koroonaviirusega nakatumine on hakanud lõunaregioonis pigem stabiliseeruma, on Jõgevamaal endiselt olukord üks tõsisemaid ning seda on eriti valusasti tunda koolides. «Igal pool on hästi palju haigeid ja see ei ole mingi üllatus,» võttis hetkeolukorra kokku terviseameti lõunaregioni juhataja Tiia Luht.