Järgmisel esmaspäeval nimetatakse ametisse Eesti Vabariigi president Alar Karis. Pärast seda satub ta kodukanti, Puhja külje alla Mõisanurme pigem nädalavahetustel, kui sedagi. Siiski on Puhja kandi rahval hea meel, et president just sealt pärit, kuigi tõsiasi on see, et vähesed puhjakad on temaga isiklikult kohtunud.