Tartu on väga paras linn elamiseks. Ta on parajalt suur, et siin oleks valikuvõimalusi: erinevaid töökohti; koole, kus õppida; söögikohti, kus mitmesuguseid maitseelamusi saada; kultuuriasutusi, kus meelt lahutada, ja palju rohelust, kus sportida või oma lemmikuga jalutada. Ta on parajalt väike, et kogu linna hoomata, siin ringi jalutades juhuslikult tuttavaid kohata; jõuda pea igale poole jala ning kaugematesse punktidesse vähem kui poole tunniga – olgu bussi, jalgratta või tõuksiga.

Tartu on parajalt nostalgiline, et hoida alles eripära, vanu traditsioone ja pärimust. Tartu on parajalt avatud, et võtta sõbralikult vastu siia muust maailmast õppima ja töötama tulnud inimesi ning teha teoks uusi ideid. Tartu on parajalt isepäine, et mitte teha nagu teised, ja parajalt julge, et sõdida vastu sõgedatele uuendustele. Tartu on parajalt tark, et taibata: õppida tuleb kogu elu ja mida enam investeerime haridusse ja teadusse, seda parem on meie tulevik.