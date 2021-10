«Mul oli õnne olla nii Ülo Vilimaa lavapartner kui ka osaline tema lavastustes,» ütles praegune staažikaim vanemuislane, selles teatris 66 aastat ametis olnud Elena Poznjak-Kõlar. «Mul tuleb kogu aeg meelde, kui musikaalsed olid tema enda esitused ja tema lavastused. Temaga koos tantsimine tegi rõõmu, sest me saime temaga ühte moodi muusikast aru.»

Kui mängib orkester, on muusikas igal etendusel erinevad nüansid. «Me tunnetasime neid temaga koos väga sarnaselt, me sulasime temaga muusikalises mõttes kokku,» meenutas Poznjak-Kõlar. «Ma olen väga tänulik, et saatus andis mulle võimaluse temaga koos tantsida.»